O piloto natural de Almada, de 28 anos, trocou a KTM, com que alinhou nas quatro primeiras quatro temporadas em MotoGP, pela Aprilia da RNF, equipa satélite da marca italiana, com o objetivo de perseguir o sonho de ser campeão mundial.

A época de 2023 arranca em Portimão, no Autódromo Internacional do Algarve, onde Miguel Oliveira já obteve uma vitória em 2020 e foi quinto classificado em 2022. Agora, com a mota italiana, Oliveira espera aumentar o pecúlio de vitórias já conquistadas neste campeonato (cinco).

“O primeiro que pensei quando soube que o campeonato começava em Portugal (pela primeira vez na história da competição) foi, claro, em ganhar a corrida. Vai ser um desafio mas tentarei dar o meu máximo”, sublinhou o português, numa entrevista difundida por um dos seus patrocinadores.

Oliveira tem-se mostrado agradado com a mota, da qual tem dito que “se adapta bem” ao seu estilo de pilotagem. O objetivo, segundo tem dito nos últimos meses, é “ser campeão do mundo”. Ao seu lado terá o espanhol Raúl Fernández, que também trocou a KTM (da Tech3) pela Aprilia da RNF.

Em quatro temporadas disputadas em MotoGP, Miguel Oliveira soma cinco triunfos (dois em 2020, na Estíria e em Portimão, um em 2021, na Catalunha, e dois em 2022, na Indonésia e na Tailândia), esperando voltar a subir ao pódio já este fim de semana.

“É sempre bom correr em casa e ser esta a primeira corrida do Campeonato torna tudo mais entusiasmante. Este é sem dúvida um Grande Prémio especial para mim e vou tentar de novo pelo menos estar no pódio. Sabemos que não é fácil, mas vamos lutar como sempre e com o apoio extra do público português o moral estará ainda mais elevado”, destacou.

Oliveira, um dos nove pilotos que nunca foram campeões do mundo na grelha de partida, soma 17 vitórias na sua carreira nas categorias do Campeonato do Mundo de Velocidade, pois, além das cinco em MotoGP, soma ainda seis em Moto2 e outras tantas em Moto3.

Em 2023, o Autódromo Internacional do Algarve (AIA) acolhe a 18.ª edição do GP de Portugal, que já se disputou nos circuitos de Jarama, Estoril e AIA. Com o facto do circuito do Qatar estar em renovações, a temporada do MotoGP começa assim com uma ronda europeia, algo que não acontecia desde 2006 (Circuito de Jeréz).

Fabio Quartararo (Yamaha) é o único piloto a ter vencido mais do que uma vez em Portimão (ganhou em 2021 e 2022), com Francesco Bagnaia (Ducati) e ganhar em 2021, neste circuito, mas o então denominado GP do Algarve.