“Foi um bom estímulo para mim e para a equipa terminar o GP da Alemanha [do passado fim de semana] entre os 10 primeiros [foi 10.º] e ser a melhor Aprilia”, frisou Miguel Oliveira, em declarações divulgadas pela equipa RNF.

O piloto luso, natural de Almada, diz querer “usar estes dias para descansar e recuperar” da fratura no ombro esquerdo sofrida em 30 de abril, no GP de Espanha.

“Mas que chegue [a prova de] Assen. Penso que estamos preparados para o desafio e melhorar mais um pouco”, disse Miguel Oliveira.

O piloto português lembra que este “é, habitualmente, um dos circuitos mais exigentes fisicamente”, mas garante que estará “pronto”.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati), campeão em título, chega como líder do campeonato, com 160 pontos. Miguel Oliveira, que já falhou as provas de Argentina e França, por lesão, é o 16.º, com 27.