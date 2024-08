O piloto natural de Almada, que largou da 15.ª posição, cortou a meta a 13,328 segundos do vencedor, com o espanhol Jorge Martín (Ducati) na segunda posição, a 1,094 segundos, e o também espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) em terceiro, a 2,023.

O líder do campeonato, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), caiu a seis voltas do final, mas segurou o comando da competição com um ponto de vantagem sobre Jorge Martín.

O espanhol saltou para a liderança da corrida logo no arranque, mas Enea Bastianini conseguiu arrebatar-lhe o primeiro lugar a três voltas do final.

Esta foi a primeira vitória de Bastianini em corridas sprint, que lhe permite ascender ao terceiro lugar do Mundial de MotoGP, a 55 pontos do companheiro de equipa, ultrapassando o espanhol Marc Márquez (Ducati), que hoje também caiu quando era quarto classificado.

Já Bagnaia abandonou pela quarta vez esta temporada, enquanto Miguel Oliveira, com a 10.ª posição de hoje, não pontuou e mantém o 13.º lugar, com 51 pontos.

No domingo, disputa-se a corrida principal desta que é a 10.ª prova da temporada.