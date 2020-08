O piloto português Miguel Oliveira (KTM) espera "terminar a corrida" do próximo domingo, o Grande Prémio da Estíria de MotoGP, de forma a "somar pontos" no campeonato do Mundo, depois da desistência no domingo passado, na Áustria.

Agora, a quinta jornada do Mundial de MotoGP volta a disputar-se no traçado Red Bull Ring, de Spielberg, que acolheu a prova do passado fim de semana, em que o português somou a segunda desistência em quatro corridas, atirado ao chão por um companheiro de marca novamente, o espanhol Pol Espargaró, tal como em Jerez de la Frontera (na segunda corrida da temporada foi derrubado pelo sul-africano Brad Binder). Por isso, em declarações divulgadas pela assessoria de imprensa da equipa Tech3, pela qual alinha Miguel Oliveira em MotoGP, o piloto de Almada mostra-se “bastante animado para esta segunda corrida” em Spielberg. “Depois do desapontamento da prova anterior, espero apenas terminar a corrida, somar bastantes pontos para mim e para a equipa de forma a que possamos terminar estas três rondas [consecutivas] de forma positiva e manter-nos fortes e motivados para o que ainda falta de campeonato”, disse o piloto português da KTM. Também o patrão da equipa Tech3, o francês Hervé Poncharal, lamentou o “desfecho agridoce” do passado fim de semana. “Não vejo o que nos pode impedir de conseguir um resultado muito melhor este fim de semana”, concluiu Poncharal. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram