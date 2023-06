Em declarações citadas pela própria equipa, Miguel Oliveira lembra que “depois do resultado conseguido em Mugello [no GP de Itália do passado fim de semana”, em que desistiu devido a queda, e diz que está “feliz por ter a hipótese” de se “redimir” e “conseguir um bom resultado para a equipa”.

“Sachsenring é um traçado de que gosto. Vi que as Aprilia foram competitivas aqui no ano passado, pelo que espero ter um bom desempenho e ver se consigo dar mais um passo para a minha recuperação a 100 por cento”, sublinhou Miguel Oliveira.

O piloto natural de Almada sofreu uma fratura no ombro esquerdo no GP de Espanha disputado a 30 de abril e regressou à competição no passado fim de semana, em Itália.