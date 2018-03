As promoções à classe rainha (MotoGP) do italiano Franco Morbidelli e do suíço Thomas Lüthi, campeão e vice-campeão da categoria intermédia no ano passado, deixaram o caminho aberto a Miguel Oliveira, que terminou o Mundial de 2017 destacado no terceiro lugar.

“Sinto-me bastante bem. Ligeiramente melhor do que há um ano para iniciar o campeonato, bem preparado e com muita ambição e expectativa em poder fazer um bom resultado”, disse o piloto natural de Almada, de 23 anos, à agência Lusa.

Em 2015, Miguel Oliveira falhou por muito pouco o título de Moto3, terminando o campeonato a apenas seis pontos do campeão Danny Kent, apresentando resultados únicos para um piloto português (‘pole positions’, voltas mais rápidas, pódios e vitórias em corrida, tanto em Moto3, como em Moto2).

Apesar disso, a próxima temporada assume um caráter quase decisivo para as aspirações de se juntar aos melhores pilotos do mundo na categoria principal, porque vai entrar no terceiro ano em Moto2 e parte da ‘pole’ em matéria de favoritismo.

“Temos uma grande moto para poder lutar por bons resultados. Não vai ser tarefa fácil, mas estamos motivados e vamos dar o nosso melhor para fazer o melhor resultado que estiver ao nosso alcance”, assinalou.

A ‘aceleração’ na reta final da época passada, com vitórias nas três últimas corridas (Austrália, Malásia e Comunidade Valenciana), permitiu-lhe distanciar-se no terceiro lugar do Mundial e deixou bons indicadores para arranque do campeonato deste ano, no Qatar.