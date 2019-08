O piloto almadense, 15.º classificado da geral, com 26 pontos, e que na véspera foi o oitavo mais rápido nos treinos livres em Inglaterra, realizou hoje a sua melhor volta em 1.59,758 minutos.

Ao contrário do que aconteceu na sexta-feira, Oliveira não superou os rivais da equipa da KTM oficial Pol Espargaro (1.59,549) e Johann Zarco (1.59,648), que ficaram classificados imediatamente à frente do português, em 13.º e 14.º, respetivamente.

Já o espanhol Marc Marquez (Honda), líder do campeonato, com 230 pontos, alcançou a ‘pole position’, com um total de 1.58,168 minutos, seguido do italiano Valentino Rossi (Yamaha), com 1.58,596, e do australiano Jack Miller (Pramac Racing), com 1.58,602.

O Grande prémio da Grã-Bretanha é a 12.ª prova da época, que se realiza no domingo no circuito de Silverstone, em Inglaterra.