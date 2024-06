Oliveira terminou a 44,570 segundos do vencedor, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que bateu o segundo classificado, o espanhol Jorge Martin (Ducati) por 3,676 segundos, com o italiano Enea Bastianini (Ducati) em terceiro, a 7,073.

O piloto português largou do 17.º lugar da grelha, mas rapidamente chegou à 14.ª posição. Na quarta volta, já era 13.º, mas viria a ser novamente ultrapassado pelo francês Fábio Quartararo (Yamaha).

No entanto, na volta 16 das 26 previstas, foi penalizado com uma volta longa (‘long lap penalty’). O problema é que, ao cumprir a sanção, passou para lá da linha delimitadora e foi obrigado a passar novamente pelo local da volta longa.

Com isso, o piloto luso baixou a 17.º.

Até final, ainda beneficiou da queda do espanhol Pedro Acosta (GasGas), conseguindo chegar ao 15.º e último lugar pontuável já na derradeira volta.

Na frente, Francesco Bagnaia liderou ‘de fio a pavio’, levando na sua esteira Jorge Martin.

O piloto espanhol não teve ritmo para acompanhar o dominador italiano, que neste traçado de Assen já tinha vencido a corrida sprint da véspera.

Já o espanhol Marc Márquez (Ducati) terminou, inicialmente, na quarta posição, mas acabou sancionado com 10 segundos devido a uma pressão deficiente dos pneus, baixando ao 10.º lugar.

Desta forma, Martin lidera o campeonato, com 200 pontos, mais 10 do que Bagnaia, que este fim de semana recuperou oito face ao líder.

Por seu lado, Miguel Oliveira baixou uma posição na classificação, para 16.º.

A próxima ronda será já no próximo domingo, dia 07 de julho, com a realização do GP da Alemanha.

