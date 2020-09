Miguel Oliveira, que partiu do 12.º lugar da grelha para esta sexta prova da temporada, perdeu três posições no arranque, mas conseguiu recuperar até ao 11.º lugar final, aproveitando, também, a queda do então líder do campeonato, o francês Fabio Quartararo (Yamaha).

Com estes resultados, o italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que foi sétimo, é o novo líder do campeonato, com 76 pontos, enquanto o português perdeu uma posição, caindo para décimo, com 48 pontos.