O português Miguel Oliveira terminou hoje os treinos livres do Grande Prémio da Holanda de MotoGP com o 20.º tempo, oitava prova do Mundial, apesar de ter podido experimentar novas peças na sua KTM.

O piloto de Almada melhorou mais de um segundo entre as sessões da manhã e da tarde desta oitava prova da temporada, passando de 1.35,769 minutos na primeira sessão para 1.34,628 minutos na segunda. No entanto, manteve-se na 20.ª e penúltima posição entre os pilotos em pista. "Foi um bom dia de trabalho. Baixámos o nosso tempo por volta em cerca de um segundo. Contudo, toda a gente foi mais rápida à tarde, pelo que a melhoria não foi suficiente para subir algumas posições", explicou o piloto português. Ao contrário do esperado, a KTM disponibilizou novas peças à equipa Tech 3, onde alinha Miguel Oliveira. "Pela primeira vez, pudemos experimentar o braço oscilante de carbono, que funcionou muito bem. Foi um bom presente, e até surpreendente, da KTM, que tivéssemos podido usar esta peça na sexta-feira. Agora temos de alterar o equilíbrio da mota para se ajustar ao braço oscilante. Mas estou otimista", vincou Miguel Oliveira. O dia ficou ainda marcado pela queda do espanhol Jorge Lorenzo (Honda), que vai falhar a prova holandesa e a seguinte, na Alemanha. As sessões foram dominadas pela Yamaha. O francês Fabio Quartararo foi o mais rápido de manhã, com 1.33,909 minutos enquanto o espanhol Maverick Viñales fez o melhor tempo na sessão da tarde, rodando em 1.32,638 minutos. A qualificação disputa-se no sábado e a corrida no domingo.