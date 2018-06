O piloto português Miguel Oliveira (KTM) fez hoje o 17.º tempo na qualificação para a prova de Moto2 do Grande Prémio da Catalunha, sétima prova do Mundial de motociclismo.

No circuito da Catalunha, Miguel Oliveira, segundo classificado do Mundial de Moto2, rodou em 1.44,419 minutos, a 0,955 segundos do francês Fabio Quartararo (Speed Up)

Na primeira linha da grelha, Quartararo, que rodou em 1.43,474, vai ter a companhia espanhol Alex Marquez (Kalex), que gastou mais 0,116, e do alemão Marcel Schrotter (Kalex), que ficou a 0,145.

O líder do campeonato, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), vai partir para a prova de domingo na quarta posição, depois de ter gastado mais 0,145 segundos do que Quartararo.

Miguel Oliveira, que em 03 de junho venceu o Grande Prémio de Itália, ocupa o segundo posto do Mundial de Moto2 com 98 pontos, menos 13 do que Francesco Bagnaia (Kalex).