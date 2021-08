“Bronze para Portugal! Parabéns ao Miguel Monteiro, que hoje conquistou o terceiro lugar no lançamento do peso F40, nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020. Força Portugal”, escreveu António Costa, na sua conta oficial na rede social Twitter.

“Miguel, que atleta incrível que tu és! E que enorme orgulho e alegria pela tua magnífica medalha”, comunicou Tiago Brandão Rodrigues através da conta de Twitter do ministério da Educação.

Já através de comunicado da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa fez saber que "felicita o atleta Miguel Monteiro pela conquista da medalha de bronze na prova de Lançamento do peso F40".

"Depois do quinto lugar no Rio de Janeiro e de se ter sagrado campeão europeu, Miguel Monteiro alcançou a tão desejada e merecida medalha olímpica, a primeira para Portugal nestes Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Em nome de Portugal e dos Portugueses, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa felicita e agradece a Miguel Monteiro", lê-se.

O português, de 20 anos, conquistou hoje o bronze no concurso de lançamento do peso F40, para atletas de baixa estatura, com a marca de 10,76 metros, numa final na qual o recorde mundial (11,01), que lhe pertencia, foi batido três vezes, numa “luta” que envolveu Denis Gnezdilov, do Comité Paralímpico da Rússia, e o iraquiano Garrah Tnaiash.

No primeiro lançamento, o russo marcou 11,02, e liderou o concurso até à última tentativa, na qual o iraquiano marcou 11,15, fazendo cair o recorde e assumiu a liderança da prova.

Na sua derradeira tentativa, Denis Gnezdilov fixou novo recorde mundial, com 11,16, assegurou o ouro e “empurrou” Garrah Tnaiash para a prata.

Portugal conseguiu a sua primeira medalha nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, nos quais soma também cinco diplomas.