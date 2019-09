Há quedas de que não se recupera, mas o Famalicão não é caso disso. O clube deixou a primeira liga em 1994 mas foi 14 anos depois que bateu no fundo, disputando a Divisão de Honra da Associação de Futebol de Braga em 2008/09 (que é o mesmo que dizer, jogou nas “distritais”). No entanto, costuma-se dizer que às vezes o mais importante não é como acontece, mas como se recupera. Usando um chavão daqueles com “C” grande, o clube minhoto reergueu-se qual fénix e, depois de subir à primeira liga, tem impressionado no seu retorno.

Uma boa parte da responsabilidade desta campanha vitoriosa pode atribuir-se a Miguel Ribeiro, CEO tornado Presidente da SAD do clube. Depois de oito anos no Rio Ave, onde o trabalho do dirigente enquanto diretor geral ajudou a cimentar o clube de Vila do Conde na metade superior da tabela, Miguel Ribeiro voltou à sua terra para fazer do Famalicão um clube vencedor.

Foi tendo em conta o trabalho que tem vindo a desenvolver no Famalicão que o dirigente foi convidado para dar o seu contributo à conferência “Liga Portugal - The Challenge of Internationalization” [“Liga Portugal - O Desafio da Internacionalização”], realizada no último dia do Soccerex Europe 2019 em Oeiras. O painel contou também com Tiago Madureira, diretor de conteúdos e marketing da Liga Portugal, Pedro Martins, treinador do Olympiacos, e Simão Sabrosa, ex-jogador e agora embaixador da Liga.

Ao SAPO24, o líder famalicense falou nos dois pilares em que assenta o projeto do Famalicão, o investimento e a estruturação.

No primeiro caso, Miguel Ribeiro diz que “o clube entendeu transformar a sua SDUQ [Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas] numa SAD [Sociedade Anónima Desportiva] e abri-la ao investimento”, tendo este ocorrido pela via da compra de ações por parte do fundo Quantum Pacific Group. Para o dirigente, a direção do clube merece aplausos porque “em boa hora percebeu que este era o caminho a elevar o Famalicão a um patamar diferente e assim aconteceu”. [Nota de edição: aquando a realização desta entrevista, Miguel Ribeiro era CEO do Famalicão e o Quantum Pacific Group detinha 51% da SAD do clube; entretanto, o fundo de investimento reforçou a sua posição para 85% e Miguel Ribeiro passou a ser Presidente da SAD]

Mas o dirigente defende também que de pouco vale estar a injetar dinheiro num projeto mal gerido, tendo, portanto, procedido a uma profissionalização do clube. Foi por isso que se operou uma estruturação, não só administrativa e financeira, mas também nas áreas comerciais e de marketing, não esquecendo a desportiva, nos “departamentos de apoio à equipa como o de saúde, de rendimento, de nutrição, no departamento dos jogadores de futebol profissional e na secretaria técnica”, explica.