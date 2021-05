O Ministério Público (MP) recebeu denúncias que acusam o empresário de Pedro Gonçalves, conhecido no mundo do futebol por Pote, de ter subornado dirigentes da Autoridade Antidopagem de Portugal e do Colégio Disciplinar Antidopagem para que o jogador não fosse suspenso preventivamente quando ainda era jogador do Famalicão.

© 2020 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.