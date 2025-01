Em comunicado, os monegascos deram conta da contratação de Biereth, internacional sub-21 que anotou, esta época, 14 golos em 25 jogos, com dois tentos na Liga dos Campeões, tendo ganho Liga e Taça da Áustria em 2023/24.

O antigo avançado de Motherwell e RKC Waalwijk, em que atuou por empréstimo do Arsenal, reforça as opções de ataque do Mónaco, terceiro na Liga francesa e em lugar de play-off na fase de liga da ‘Champions’.