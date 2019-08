Com os internacionais portugueses Gelson Martins e Rony Lopes de início, os monegascos entraram praticamente a perder na partida da primeira jornada, graças ao golo de Moussa Dembele, aos cinco minutos.

Para piorar a situação, o espanhol Cesc Fàbregas foi expulso à passagem da meia hora, deixando o Mónaco reduzido a 10 elementos.

Pouco depois, o Lyon, que contou com o guarda-redes internacional luso Anthony Lopes, aumentou a contagem, por intermédio do holandês Memphis Depay, aos 36 minutos, num lance com claras responsabilidades para o guardião monegasco, Benjamin Lecomte.

Lucas Tousart, aos 80 minutos, sentenciou o resultado e a vitória do Lyon.

O Paris Saint-Germain inicia a defesa do título no domingo, em casa, frente ao Nimes, no jogo que encerra a primeira jornada.