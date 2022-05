Em destaque na equipa do Principado esteve o médio Aurélien Tchouameni, de 22 anos, autor dos dois golos que valeram o triunfo ao Mónaco, aos 42 e 75 minutos, enquanto o Lille ainda conseguiu fazer o 1-1, aos 69 minutos, por Angel Gomes, ex-jogador do Boavista.

O Lille, com dois internacionais portugueses no ‘onze’, os centrais José Fonte e Tiago Djaló, confirmou a péssima época que está a fazer com mais uma derrota, que o coloca na 10.ª posição, com 51 pontos, depois de, na época passada, ter surpreendido o mundo do futebol ao conquistar o título francês, à frente do Paris Saint-Germain (PSG).

Na equipa do Lille estiveram ausentes dois habituais titulares, os médios portugueses Renato Sanches, castigado, e Xeka, lesionado, enquanto no Mónaco também esteve ausente o compatriota Gelson Martins, a contas com uma lesão.

O PSG, já consagrado campeão, lidera com 79 pontos (35 jogos), seguido do Mónaco e do Marselha, ambos com 65 - os marselheses visitam o Lorient no domingo -, enquanto o Lille segue em 10.º, com 51, distante dos lugares de acesso às provas europeias.