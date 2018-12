O Montalegre vai defrontar o Mirandela em Chaves, em jogo do Campeonato de Portugal, devido às obras que decorrem no seu estádio com vista à receção ao Benfica, para a Taça de Portugal, anunciou hoje o município.

O Estádio Municipal Dr. Diogo Vaz Pereira, em Montalegre, começou a ser alvo de intervenção, nomeadamente, no relvado, para poder receber o encontro com o Benfica, dos oitavos de final da Taça de Portugal, o que obrigou o clube transmontano a encontrar uma ‘casa’ alternativa para o campeonato.

O jogo da 14.ª jornada do Campeonato de Portugal, terceiro escalão do futebol português, marcado para domingo, às 15:00, entre o Montalegre e o Mirandela, será realizado no Complexo Desportivo Francisco Carvalho, em Chaves.

"Esta decisão resulta das boas relações entre o município de Montalegre, Desportivo de Chaves e Centro Desportivo e Cultural de Montalegre", destacou a autarquia, na página oficial no Facebook.

O Desportivo de Chaves também assinalou as "boas relações" entre as instituições, informando que os sócios flavienses com "as quotas em dia terão entrada gratuita" para o jogo.