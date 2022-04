Welinton Júnior, aos 14 minutos, deu os três pontos ao Portimonense, que somou apenas o segundo triunfo nos últimos 17 encontros e praticamente assegurou a manutenção na I Liga, com 35 pontos, mais nove do que o Moreirense.

A equipa minhota, que vinha de duas vitórias seguidas, mantém-se na 16.ª posição, de acesso ao ‘play-off’ de manutenção, com mais um ponto do que o Tondela (17.º) e do que o Belenenses SAD (18.º e último), que ainda não jogaram nesta jornada.

