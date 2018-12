O treinador do Moreirense, Ivo Vieira, prometeu hoje "brigar por um bom resultado" no domingo, na receção ao Santa Clara, em jogo da 12.ª jornada da I Liga portuguesa em futebol.

“É fundamental ganhar, fazer um bom jogo, deixar os jogadores libertarem-se e divertirem-se em campo e proporcionar um bom espetáculo. Vamos brigar dentro de campo por um bom resultado”, disse Ivo Vieira.

O treinador dos vimaranenses, que falava aos jornalistas em conferência de imprensa de antevisão, prometeu “atacar” o encontro “com o único objetivo de somar pontos em casa”.

Depois de um período muito bom, no qual somou três vitórias consecutivas, entre as quais uma na Luz por 3-1, o Moreirense perdeu na última jornada por 2-0 em Braga, pelo que Ivo Vieira focou esta manhã como “fundamental retomar a fase positiva”.

“Temos de ver o que fizemos e perceber porque é que não conseguimos um bom resultado, apesar de termos sido muito mais equipa na segunda parte. Isso aconteceu depois de uma fase boa, agora é fundamental retomar essa fase positiva. O comportamento dos jogadores tem sido muito bom”, disse o técnico dos minhotos.

Questionado sobre se o Moreirense poderá aproveitar um pior momento do Santa Clara, uma vez que a equipa açoriana soma três derrotas consecutivas, Ivo Vieira elogiou o adversário e recusou falar em “problemas” alheios.

“Temos de estar preparados porque o adversário é difícil e muito competente. O que se passa na casa dos outros, com todo o respeito, é problema deles. Nós só nos focamos nos nossos problemas”, disse o treinador.

Moreirense, oitavo classificado com 16 pontos, e Santa Clara, décimo com 14, defrontam-se no domingo, às 15:00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freiras em Moreira de Cónegos, Guimarães.