A equipa de Moreira de Cónegos procura quebrar a série de três encontros seguidos sem vencer no campeonato e capitalizar a derrota sofrida na sexta-feira pelo Santa Clara no estádio do Sporting, por 2-1, para ultrapassar os açorianos na sétima posição.

O Marítimo atravessa uma fase ainda mais negativa, pois não vence na I Liga há sete jornadas, e no sábado foi mesmo atirado para o último lugar, na sequência da vitória do Boavista, anterior detentor da lanterna-vermelha, sobre o Famalicão, por 3-0.

Será também sob o signo da luta pela permanência no escalão principal que se disputará o outro jogo marcado para hoje, entre o Rio Ave e o Farense.

O Sporting continua invicto e intocável no comando da prova, com 10 pontos de vantagem sobre o FC Porto, que no sábado desalojou, provisoriamente, o Sporting de Braga do segundo lugar, ao impor-se por 2-0 no estádio do Gil Vicente.

O Braga está a 12 pontos dos ‘leões’ e o Benfica a 16 do rival lisboeta, mas os ‘arsenalistas’ e os ‘encarnados’ têm menos um jogo realizado, a cumprir na terça-feira, ante o Vitória de Guimarães, e na segunda-feira, frente ao Belenenses SAD, respetivamente.