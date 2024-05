As principais alterações inscritas no novo regulamento, que entra em vigor em 2027, passam por uma diminuição da capacidade dos motores (reduzindo dos atuais 1.000cc para os 850cc), de forma a permitir uma redução de potência e de velocidade, por razões de segurança.

Para além disso, também o diâmetro dos cilindros (quatro por motor) será reduzido.

A Dorna decidiu também diminuir a preponderância da aerodinâmica no desempenho, reduzindo a dimensão das superfícies laterais das motas e proibindo alguns dos apêndices atualmente em uso.

O peso mínimo será de 153 quilos e a capacidade máxima dos depósitos será de 11 litros para as corridas sprint e de 20 para as corridas principais.

Outra das alterações que mais impacto vai causar prende-se com a abolição dos dispositivos de ‘holeshot’, ou seja, o mecanismo que permite baixar a altura das motas no momento da partida de forma a evitar que a frente levante (o chamado ‘cavalinho’) no momento da partida.

O esquema de concessões consoante o desempenho (que permite a utilização de mais motores e a realização de mais testes às equipas com piores resultados) vai manter-se, ainda que com ligeiras modificações.