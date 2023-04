Francesco 'Pecco' Bagnaia chega ao Grande Prémio da Argentina líder do campeonato e certamente quer aproveitar o facto de vários pilotos, possíveis candidatos ao título, encontrarem-se de fora com lesões. Marc Márquez (Honda), Miguel Oliveira (Aprilia), Enea Bastiannini (Ducati) e Pol Espargaró (GasGas) não vão correr no Circuito Termas de Rio Hondo.

Para Bagnaia, é altura de não fazer "coisas estúpidas ou malucas", disse na conferência de imprensa de antevisão. Certamente ciente das dificuldades que é o Campeonato do Mundo de MotoGP, o italiano tem agora nas mãos uma oportunidade de ouro, podendo levar a pontuação máxima deste fim-de-semana.

Quem pode também beneficiar das ausências são os rapazes da Aprilia: Aleix Espargaro e Maverick Vinales, depois da boa exibição no Autódromo Internacional do Algarve, querem voltar a brilhar, certamente seguidos dos pilotos da KTM. Jack Miller, estreante na marca austríaca, na conferência de imprensa, mostrou a sua personalidade e, novamente, a sua garra, para lutar por um título mundial:

"Não sei o que é, se soubesse o que era, corrigiria. Não acho que seja ser australiano, há muitos grandes campeões australianos. De uma maneira ou de outra, duvidam sempre de mim e consigo sempre provar que estão errados. Subi do Moto3 e as pessoas diziam que eu ia embora dentro de um ano... Ainda cá estou, oito ou nove anos depois, já fui piloto de fábrica da Ducati e já ganhei com essas cores. A sensação de provar que as pessoas estão erradas é fantástica, agradeço à KTM por me dar esta oportunidade”, afirmou.

Quanto ao circuito argentino, mesmo antes de as equipas chegarem, começaram as polémicas. Sujidade e instalações em estado considerado inaceitável, com algumas boxes a terem portas partidas e outras até sem portas. Quanto à pista, há vários meses que o circuito não recebe corridas, ou seja, um asfalto bastante sujo, com pouca aderência, será mais um desafio para os pilotos.

Sabendo das condições apresentadas, não dignas de um campeonato do mundo, um dos responsáveis do IRTA (Associação de Equipas de Corridas), Geoff Dixon, veio a público dizer: "Estou absolutamente consciente da situação que encontrámos aqui em termos de equipamentos e estado das instalações do paddock. O que encontrámos aqui na Argentina é totalmente inaceitável”. De recordar que em 2021 deflagrou um incêndio neste circuito, com grande parte do paddock a ser afetado pelas chamas.

Por fim, nota para a ausência de Miguel Oliviera (Aprilia). O piloto português continua a recuperar da lesão sofrida no Grande Prémio de Portugal, depois do incidente com Marc Márquez (Honda). Apesar de não ser uma lesão grave, é uma lesão que requer descanso, por isso, o piloto da equipa RNF fica de fora da viagem a terras argentinas.