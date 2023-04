Marc Márquez continua a recuperar de lesão sofrida após o incidente com Miguel Oliveira no Grande Prémio de Portugal. O piloto espanhol volta assim a ficar de fora de um GP, desta feita, o GP da Espanha, disputado no Circuito de Jerez – Ángel Nieto, Jerez de la Frontera.

Em comunicado, a equipa do MotoGP explica que apesar da "progressão satisfatória (...) a natureza da fratura e o tempo que passou, para a equipa médica, a decisão foi de continuar a recuperação" e regressar noutra data. Assim, Honda e Marc Márquez apontam o Grande Prémio da França, que se disputa entre 12 e 14 de maio, como possível regresso do antigo campeão do mundo.

A equipa da Honda no MotoGP escolheu Iker Lecuona, piloto da marca japonesa no Campeonato do Mundo de Superbikes (WorldSBK). Lecuona já tem experiência no MotoGP, tendo passado pela Tech3 entre 2019 e 2021. Em trinta arranques na classe rainha o espanhol nunca conseguiu uma vitória nem um pódio.

Mudou-se para o World SBK em 2022, onde já conquistou um pódio e duas pole positions. Em 2023, Lecuona encontra-se na 13.ª posição do campeonato, com 33 pontos, após três rondas disputadas.

O Grande Prémio da Espanha disputa-se no próximo fim de semana, no circuito de Jérez.