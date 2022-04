Espargaró, o autor da ‘pole’, concluiu as 23 voltas ao traçado de Termas de Rio Hondo em 41.36,198 minutos, deixando o compatriota Jorge Martin (Ducati) em segundo, a 0,807 segundos, e o também espanhol Alex Rins (Suzuki) em terceiro, a 1,330, enquanto Miguel Oliveira foi 13.º, a 14,456 segundos do vencedor.

Com este primeiro triunfo em MotoGP, o mais velho dos irmãos Espargaró subiu à liderança do campeonato, com 45 pontos, enquanto Miguel Oliveira soma, agora, 28 pontos, ocupando a sétima posição.