Oliveira, que partiu precisamente da 16.ª posição, cortou a meta a 13,837 segundos de Jorge Martin, que venceu com 2,468 segundos de vantagem para o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que foi segundo classificado, e 3,287 segundos para o australiano Jack Miller (KTM).

Saindo da ‘pole position’, Bagnaia foi o primeiro líder da corrida, enquanto Miguel Oliveira se via envolvido por uma confusão provocada pelo espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) e baixava à 19.ª posição.

Jack Miller aumentava o ritmo e saltava para a frente da corrida, aproveitando um erro de Bagnaia, que falhou uma travagem.

Oliveira, entretanto, recuperou dois lugares e subiu ao 17.º posto. Até que Jorge Martin, na terceira volta, atacou numa travagem e passou Bagnaia e Miller de uma só vez.

A partir daí, o piloto madrileno embalou, bateu o recorde do circuito e ganhou cerca de dois segundos para Bagnaia, que também se destacou de Miller. Miguel Oliveira ainda viria a subir ao 16.º lugar, com a desistência do espanhol Maverick Viñales (Aprilia), por queda. Com estes resultados, Bagnaia, que é o campeão em título e líder do campeonato, manteve 21 pontos de vantagem para o segundo classificado, que é agora Jorge Martin.

O italiano Marco Bezzecchi (Ducati) desceu ao terceiro lugar, agora com 113, enquanto Miguel Oliveira é 17.º, com 21. No domingo disputa-se a corrida principal do fim de semana.