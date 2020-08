O luso não conseguiu um lugar direto na segunda fase de qualificação (Q2) devido a uma queda sofrida na terceira sessão de treinos livres, quando seguia na sua volta mais rápida.

Desta forma, teve de passar pela primeira fase da qualificação, a Q1, onde foi o terceiro mais rápido, falhando a passagem à Q2 (reservada para os dois mais rápidos da Q1) por apenas 37 milésimos de segundo.

Desta forma, o piloto de Almada sairá da quinta linha da grelha.

Na Q2, o domínio foi francês, com Johann Zarco (Ducati) a conseguir, surpreendentemente, a ‘pole position’, batendo o seu compatriota Fabio Quartararo (Yamaha), líder do Mundial, por 303 milésimos de segundo.

O italo-brasileiro Franco Morbidelli (Yamaha) foi o terceiro mais rápido do dia.

Numa qualificação em que os seis primeiros ‘couberam’ em menos de meio segundo, a melhor KTM é a do espanhol Pol Espargaró, na sexta posição, a 455 milésimos de segundo do autor da ‘pole’.

O GP da República Checa de MotoGP é a terceira corrida da temporada e disputa-se NO domingo, com o francês Fabio Quartararo a liderar o campeonato, com 50 pontos, e o português Miguel Oliveira na 13.ª posição, com oito.