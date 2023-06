A equipa Aprilia RNF confirmou que Miguel Oliveira e Raul Fernandez vão viajar para Mugello, para participar no próximo Grande Prémio em Itália. Ambos os pilotos têm ainda de passar os testes médicos do MotoGP, realizados na quinta-feira, para serem declarados aptos a competir no primeiro treino livre, que se realiza na manhã de sexta-feira.

Para Miguel Oliveira o regresso é algo muito bom, mas ainda tem dúvidas se estará completamente apto para o desafio que é correr em Mugello com um moto desta envergadura.

"Estou muito entusiasmado por ir a Mugello. O maior ponto de interrogação neste momento é perceber como vou conseguir aguentar fisicamente numa pista difícil como esta em cima de uma moto. Nos últimos dias senti-me melhor e espero que isso seja o suficiente para chegar e ser competitivo. É esse o principal objetivo. Sei que ainda preciso de mais experiência com a moto e de mais corridas, mas nesta altura a prioridade é regressar forte e a 100 por cento. Vou a Mugello com isso em mente e espero que possamos fazer um bom fim de semana. Estou entusiasmado por voltar a ver a equipa", referiu o piloto português, citado em comunicado da sua equipa.

De recordar que o português esteve afastado da competição após lesão no ombro esquerdo, contraída no Grande Prémio de Espanha.