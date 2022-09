O técnico português é um dos grandes destaques do vídeo do rapper Stormzy, com o sample de uma das suas icónicas declarações "I prefer not to speak. If I speak, I am in big trouble" ("Prefiro não falar. Se falar, vou meter-me em grandes problemas"), de 2014, quando orientava o o Chelsea.

Além do treinador português, o antigo velocista jamaicano Usain Bolt também participa no vídeo.

O videoclipe de "Mel Made Me Do It" foi lançado na última quinta-feira e conta já com quase 100 mil visualizações. O vídeo tem mais de 10 minutos e o "Special One" aparece apenas em cerca de 20 segundos (a partir dos 5:15).

"Mel Made Me Do It" é o primeiro tema lançado por Stormzy em três anos.