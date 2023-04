Com o guarda-redes português Rui Patrício entre os postes, os ‘giallorossi’ tiveram em Paulo Dybala o autor no único tento da partida da 29.ª jornada, apontado da marca do castigo máximo, logo aos oito minutos.

Face aos empates de AC Milan (quarto classificado, com 52 pontos) e Inter Milão (quinto, com 51), adversário do Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, a equipa de Mourinho passou a ocupar terceiro lugar da Serie A, liderada pelo Nápoles.

A Lazio é a segunda colocada na tabela, com 55, e recebe hoje e Juventus (sétima), oponente do Sporting nos 'quartos' da Liga Europa.

Depois de cinco jogos a vencer, a Fiorentina (nona) empatou 1-1 com o Spezia (17.º), no Artemio Franchi, e a Atalanta (sexta) atrasou-se na perseguição aos quatro primeiros posicionados, ao ser derrotada em Bérgamo, por 2-0, perante o Bolonha (oitavo).

Na fuga à despromoção, a Cremonese deixou a ‘cauda’ da tabela, por troca com a Sampdoria, que hoje permitiu o triunfo na receção ao emblema de Cremona (3-2), já em tempo de compensação.

Com o capitão Miguel Veloso entre os titulares, o Verona somou um importante triunfo, com reviravolta, diante do Sassuolo (2-1), rumo à salvação no campeonato, no qual é 18.º, com 22 pontos.

No primeiro jogo do dia, um penálti do avançado português Beto (90+2), apontado nos descontos, permitiu hoje à Udinese empatar na receção ao Monza (2-2).

Com este golo, o seu 10.º na Serie A 2022/23, Beto saltou para o sétimo lugar dos marcadores, em igualdade com o compatriota Rafael Leão (AC Milan) e o senegalês Boulaye Dia (Salernitana).

No banco da Udinese, que segue no 10.º posto da Serie A, com 39 pontos, esteve o português Leonardo Buta. O Monza, sem vencer há quatro desafios, prossegue no 13.º lugar, com 35.