“Ainda não falei com ele. É muito cedo para falar com ele. São dias tristes quando perdemos o nosso emprego e, agora, não é o momento para falar com ele. Ele sabe que estou triste com a situação. Amanhã é outro dia. É preciso continuar a trabalhar, é preciso continuar na luta”, afirmou José Mourinho, em conferência de imprensa, em Londres.

Marco Silva foi despedido pelo Everton, na quinta-feira, um dia depois da derrota por 5-2 no estádio do rival da cidade, o campeão europeu Liverpool.

Nas redes sociais, o internacional português André Gomes, que atua no Everton, deixou uma palavra de agradecimento a Marco Silva e assumiu que é “difícil” assistir à sua saída do clube.

“É sempre difícil quando vemos alguém que apreciamos sair. Obrigado por tudo, chefe. Foi incrível trabalhar consigo e tenho certeza que terá sucesso no próximo capítulo. Tudo de bom”, escreveu o médio na sua página oficial do Instagram.

Após 15 jornadas, o Everton, que perdeu os últimos três jogos, caiu para os lugares de despromoção da Premier League, seguindo no 18.º lugar, com 14 pontos.

Marco Silva, de 42 anos, chegou ao Everton em 31 de maio de 2018 e, na época 2018/19, ficou no oitavo lugar na Liga inglesa, com 54 pontos, a três do Wolverhampton, sétimo, que se qualificou para a Liga Europa.

Nas restantes provas, os ‘toffees’ foram eliminados na quarta ronda da Taça de Inglaterra e na terceira da Taça da Liga.

Em 2019/20, o Everton é antepenúltimo no campeonato e qualificou-se para os quartos de final da Taça da Liga inglesa, recebendo o Leicester, em 18 de dezembro.

O clube de Liverpool adiantou ainda que “será Duncan Ferguson a assumir interinamente a equipa e a comandá-la no embate de sábado, com o Chelsea” e que tentará “confirmar um novo técnico permanente o mais depressa possível”.