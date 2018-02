O treinador português José Mourinho negou hoje qualquer mudança no relacionamento com o futebolista francês Paul Pogba, qualificando as notícias que dão conta de uma relação tensa entre ambos como mentiras.

“Eu até acho que vocês (jornalistas) estão a ser gentis quando falam em especulações, quando o que deveriam dizer é que se trata de puras mentiras”, disse o treinador do Manchester United, quando questionado na conferência de imprensa sobre uma notícia do jornal L’Equipe a dar conta de um desentendimento entre ele e Pogba.

O técnico português explicou o seu ponto de vista sobre a polémica: “O Paul [Pogba] sabe perfeitamente que não jogou bem nos últimos jogos, e é tudo. Se querem falar sobre isso, é uma coisa, e aí a palavra especulação talvez faça sentido, mas a maioria das coisas que leram e ouviram sobre o assunto são puras mentiras.”

Para Mourinho, a gestão e a melhoria de rendimento de Pogba são um problema dele e do próprio jogador: “Não tenho de falar convosco sobre as conversas que tenho com os meus jogadores, é um problema meu e deles. Agora, dizerem que a nossa relação não é boa, que não nos falamos, que estamos em desacordo sobre a posição que ele deve ocupar no campo, não passa de uma grande mentira.”

O internacional francês atravessa uma fase má ao serviço dos ‘red devils’, derrotados por duas vezes nos últimos três jogos, durante os quais acabou substituído em dois deles.

Segundo Mourinho, a má forma de Pogba pode ser explicada, em parte, por problemas físicos decorrentes das lesões que contraiu na coxa e nos isquiotibiais em setembro do ano passado.

“Ele sofreu uma lesão grave durante a época, esteve fora da competição durante muito tempo e não está a jogar bem nesta fase. A equipa precisa dele ao seu melhor nível, porque, quando isso não acontece, a equipa não é tão boa quanto poderia ser. Acontece com todas as equipas quando o seu melhor jogador, o seu jogador nuclear, não está bem”, resumiu Mourinho.

Quando questionado sobre um eventual desacordo entre si e o jogador acerca da posição a ocupar no meio-campo, o técnico luso reagiu: “Vocês sabem qual é o sistema preferido pelo Pogba? 4x3x3! Sabem qual é a posição em que ele mais gosta de jogar? Médio centro esquerdo! Digam-me em que posição ele jogou contra o Newcastle (derrota por 1-0 na última jornada da ‘Premier League’)? Jogámos com um meio-campo com um médio defensivo, Matic, e dois médios centro, Lingard à direita e Pogba à esquerda.”

“Simples, honesto e objetivo seria vocês (jornalistas) dizerem que Paul Pogba não jogou bem contra o Newcastle (…) Os jornalistas são pagos para compreender o jogo e explicá-lo às pessoas, parem de dizer disparates!”, rematou Mourinho, cuja equipa defronta no sábado o Huddersfield, em jogos dos 16 avos de final da Taça de Inglaterra.