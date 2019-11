Em comunicado, os ‘spurs’ dão conta da contratação do ajunto João Sacramento e do treinador de guarda-redes Nuno Santos, que desempenhavam estas funções nos franceses do Lille, e de Ricardo Formosinho, como analista tático, assim como do preparador físico venezuelano Carlos Lalin e do analista técnico italiano Giovanni Cerra.

João Sacramento, de 30 anos, iniciou a carreira de treinador como adjunto na formação do Cardiff, passando ainda pelo Trefonen, do qual rumou para o Mónaco, como observador.

Já Nuno Santos, de 46, treinou os guarda-redes de Farense e das seleções de formação do Canadá, depois de ter defendido as balizas de Vitória de Setúbal, Caldas, Operário Lagoa, Leeds United, Benfica, Badajoz, Santa Clara, Beira-Mar, Rochester Rhinos, Toronto FC, Gondomar, Arouca e Ethnikos Assias.

Tal como Sacramento e Santos, Ricardo Formosinho, de 63 anos, é natural de Setúbal e acompanha o também setubalense Mourinho, com quem já esteve no Manchester United e no Real Madrid.