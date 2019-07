A nadadora portuguesa Victoria Kaminskaya estabeleceu hoje novo recorde nacional dos 200 metros bruços, com o tempo de 2.26,06 minutos, o que lhe proporcionou a qualificação para as meias-finais da prova nos Mundiais de Gwangju, na Coreia do Sul.

Kaminskaya bateu por mais de um segundo o anterior máximo nacional, de 2.27,19 minutos, que já pertencia à nadadora do Benfica e tinha sido alcançado em 06 de agosto de 2018, em Glasgow, na Escócia. A nadadora obteve o 14.º melhor tempo das eliminatórias, o que lhe valeu a qualificação para as meias-finais dos 200 metros bruços dos Mundiais, que têm início agendado para as 21:21 (13:21 em Lisboa). Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.