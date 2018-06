A seleção portuguesa de futebol prossegue hoje a preparação do jogo de sábado com o Uruguai, dos oitavos de final do Mundial2018, faltando saber se Raphael Guerreiro e Gelson Martins já reintegram os trabalhos.

O lateral esquerdo e o extremo falharam o treino de quarta-feira devido a mialgias, pequenas dores musculares, sendo que Raphael ainda esteve no relvado acompanhado pelo fisioterapeuta, enquanto Gelson se limitou a trabalho de ginásio. À tarde os atletas foram a uma clínica realizar exames médicos. Às 10:00, 08:00 em Lisboa, um futebolista fala à comunicação social, trinta minutos antes do apronto no centro de treinos do FC Saturn, em Kratovo, 50 quilómetros a sudeste de Moscovo, que terá os 15 primeiros minutos abertos aos jornalistas. Portugal, segundo no grupo B, e Uruguai, vencedor da ‘poule’ A, defrontam-se sábado em Sochi, às 21:00 (19:00 em Lisboa).