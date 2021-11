A seleção nacional foi sorteada no 'Caminho C', eliminatória composta por duas meias finais, Itália - Macedónia do Norte e Portugal - Turquia. Ou seja, em caso de vitória, Cristiano Ronaldo e companhia poderão ter de defrontar a atual campeã europeia para chegar ao Mundial de 2022 no Qatar.

No entanto, apesar do nome da seleção comandada por Roberto Mancini ser alarmante, será preciso derrotar a Turquia, formação que Portugal já defrontou em oito ocasiões, somando seis vitórias e duas derrotas.

As duas seleções disputaram três encontros amigáveis, dois jogos de qualificação de apuramento para o Mundial de 1966, campeonato do Mundo em que a seleção lusa terminaria em terceiro lugar, o melhor resultado de sempre na competição. Somam-se ainda neste histórico três jogos em Euros (1996, 2000 e 2008).

Na análise estatística há uma boa previsão para Portugal, uma vez que sempre que defrontou a Turquia, em jogos oficiais, venceu. As duas derrotas que soma são em encontros amigáveis, sendo que um deles data de 2012, a últimas vez que as duas equipas se defrontaram.

Como funcionam os ‘play-offs’?

Portugal falhou, há duas semanas, a qualificação direta para o próximo Campeonato do Mundo, ao perder com a Sérvia por 1-2 no estádio da Luz, pelo que terá agora uma segunda oportunidade para ‘carimbar’ o ‘passaporte’ para o Qatar, ainda que, para isso, tenha de ultrapassar duas eliminatórias.

Face ao estatuto de cabeça de série, Portugal vai disputar em casa, em 24 de março de 2022, o encontro das meias-finais, que serão disputadas a uma só mão.

Em caso de apuramento para a final’, Portugal joga a 29 de março de 2022 também em casa.

No sorteio dos ‘play-offs’, as 12 seleções presentes foram divididas em três ‘caminhos’. Em cada qual serão jogadas meias-finais e final. O vencedor de cada ‘caminho’ qualificar-se-á para a fase final do Mundial, ficando assim preenchidas as últimas três vagas europeias para o Qatar2022, para o qual já se apuraram diretamente 10 seleções do velho continente.

Nas meias-finais, em 24 e 25 de março de 2022, os cabeças de série vão jogar em casa numa eliminatória a um só jogo, enquanto os anfitriões nas finais, também disputadas em jogo único, em 28 e 29 de março, serão sorteados.

Confira o sorteio completo:

Caminho A

Escócia - Ucrânia

País de Gales - Áustria

Caminho B

Rússia - Polónia

Suécia - República Checa

Caminho C

Itália - Macedónia do Norte

Portugal - Turquia