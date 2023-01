Depois de ter perdido na estreia com a Islândia, por 30-26, na quinta-feira, a seleção portuguesa procura somar os primeiros pontos frente à Coreia do Sul, orientada pelo ex-selecionador nacional Rolando Freitas, que foi derrota pela Hungria (35-27).

Uma vitória da seleção portuguesa, que voltará a ter o selecionador Paulo Pereira na bancada, a cumprir o último dos dois jogos de castigo, coloca-a mais perto da segunda fase e com a hipótese de somar mais dois pontos no jogo com a Hungria.

Portugal está integrado no Grupo D da fase preliminar do Mundial, a decorrer até 29 de janeiro, na Polónia e na Suécia, juntamente com as seleções da Islândia, Hungria e Coreia do Sul. Passam à fase seguinte as três melhores classificadas.

Portugal disputa o Campeonato do Mundo de andebol pela quinta vez, depois das presenças em 1997, 2001, 2003, quando acolheu a competição, e 2021.

A Coreia do Sul tem como melhor resultado das suas 13 participações o oitavo lugar alcançado em 1997.