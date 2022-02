O treinador português Abel Ferreira considerou hoje "justo" o apuramento do seu Palmeiras para a final do Mundial de clubes de futebol, elogiando a "inteligência" da equipa no triunfo por 2-0 sobre os egípcios do Al-Ahly.

“Disse aos jogadores para desfrutarem do jogo e competirem para ganhar. Seguimos o plano, mas o que eu digo é apenas 30%, os outros 70% têm a ver com o espírito deles. Uma vitória justa, de uma equipa inteligente, que já venceu muito e perdeu também”, exaltou. Raphael Veiga, aos 39 minutos, e Dudu, aos 49, fizeram os golos que permitem aos ‘canarinhos’ sonhar com um título inédito no seu currículo. “Estou contente por estar em mais uma final, umas perdemos e outras ganhámos. Mas isto dá-nos experiência para estarmos aqui novamente”, regozijou-se o técnico luso, que destacou o espírito de “família” que reina no seu grupo de trabalho no Palmeiras. Abel Ferreira evitou falar sobre a final ou perspetivar o seu rival de sábado, que será decidido na quarta-feira entre ao Al Hilal de Leonardo Jardim e o Chelsea, respetivamente campeões da Ásia e da Europa. “Vai ser David contra Golias, não vamos nunca vender ilusões a ninguém”, disse, antes de indicar que seria melhor “esperar para ver” qual será o opositor. O técnico assumiu conhecer “muito bem” Leonardo Jardim, com quem já trabalhou em Portugal, mas referiu que só falaria do próximo jogo quando conhecer o seu derradeiro obstáculo rumo ao título mundial. “Falo quando sair o adversário. O que controlamos está feito”, vincou, reconhecendo que agora é tempo para “desfrutar” antes de voltar a “competir”. Ainda assim, assumiu que a sua equipa está nos Emirados Árabes Unidos com o “propósito de ganhar”. “Às vezes, perguntam o segredo do sucesso, difícil de conseguir de forma consistente. É trabalho, é disciplina e não fazer o que eu quero. É fazer o que é preciso. É preciso trabalhar. É isso que nós fazemos. Uma equipa adulta, competitiva, e é isso que me enche de orgulho. E uma força que não se vê. O espírito dessa equipa tem uma força que não se vê”, concluiu. A final do Mundial de clubes, ganha nas últimas oito edições por uma equipa europeia, vai realizar-se no sábado. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram