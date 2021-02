Adiada para 2021 devido à pandemia da covid-19, também responsável pela ausência do representante da Oceânia, a prova, que se realiza no Qatar entre as duas próximas quintas-feiras, conta com seis equipas e tem os Bayer de Munique como 'cabeça de cartaz'. No entanto, o foco das atenções lusas estará apontado ao que fará o Palmeiras, equipa brasileira orientada pelo português Abel Ferreira.

Esta competição reúne os seis campeões continentais e o campeão da Liga nacional do país que recebe o Mundial de Clubes, o Quatar. Assim, participam na competição o Al Duhail, o campeão do Qatar, o Bayern de Munique, campeão europeu, o Al Ahly, do Egito e vencedor da Liga dos Campeões africanos, os Tigres, do México e campeões da CONCACAF, o Ulsan Hyundai, vencedor da competição continental da Ásia, e o Palmeiras, liderado pelo treinador português Abel Ferreira e vencedor da Taça dos Libertadores.

No domingo, o 'verdão' estreia-se no Mundial de Clubes, em Doha, contra o vencedor do jogo entre Tigres (México) e Ulsan (Coreia do Sul), marcado para quinta-feira. Depois, em caso de vitória, diz a probabilidade, provavelmente, deverá seguir-se o poderoso Bayern Munique, o grande favorito a conquistar a 17.ª edição da prova.

A RTP1 vai transmitir em direito as meias-finais (nos dias 7 e 8 de fevereiro, a partir das 18h00) e a final (dia 11 de fevereiro, quinta-feira, às 18h00). Os encontros vão decorrer no Estádio Cidade da Educação, inaugurado em junho de 2020 para acolher este grande evento desportivo.

A formação germânica tem Mundial de clubes no seu palmarés, conquistado em 2013, numa final com os marroquinos do Raja Casabalanca (2-0), ou a anterior Taça Intercontinental, que ganhou em 1976 e 2001.

O triunfo do Bayern no Mundial foi o primeiro de uma série de oito consecutivos das equipas do 'velho continente', que não perdem o troféu desde 2012, quando o Corinthians bateu o Chelsea por 1-0, no Japão, graças a um tento do peruano Paolo Guerrero.

O Palmeiras, que vai tentar repetir o feito, estreia-se num Mundial, depois de ter estado uma vez na Taça Intercontinental, em 1999, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, perdendo, por 1-0, face ao Manchester United, de Ferguson, Beckham, Giggs, Scholes, Solskajer ou os irmãos Neville, culpa de um golo de Roy Keane.

