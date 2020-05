"Vamos finalizar um calendário de provas suplementar na Europa até o início de setembro. Depois, devemos ir para a Ásia e para o continente americano, antes de finalizar no Golfo, com Bahrein e Abu Dabi, em dezembro. Devemos conseguir um calendário com 15 a 18 corridas", adiantou.

As primeiras provas são para ser disputadas sem espetadores, mas mais tarde no ano a ideia é mudar e ter assistência no local.

"Trabalhamos com a Federação Internacional do Automóvel, autoridades locais e peritos para determinar as medidas de segurança para pessoas trabalhem e estejam alojadas de forma segura", sublinhou.

A Liberty Media anunciou uma quebra de 84 por cento no volume de negócios da atividade ligada à F1 no primeiro trimestre.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 263 mil mortos e infetou cerca de 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.