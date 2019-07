Depois da estreia com uma goleada por 8-2 à Colômbia, no domingo, a formação das ‘quinas’ chegou ao intervalo a vencer, com um tento de Gonçalo Alves (16 minutos), mas, na segunda parte, o benfiquista Lucas Ordoñez empatou (31), de livre direto.

No desempate por livres diretos, para eventual igualdade no final do agrupamento - que fecha na terça-feira, com Portugal a defrontar o Chile e a Argentina a Colômbia -, os comandados de Renato Garrido venceram por 2-1.

A seleção lusa está na Catalunha à procura do seu 16.º título mundial, e primeiro desde o triunfo em Oliveira de Azeméis, em 2003, sendo que, fora de Portugal, não ganha desde 1993 e em Espanha só triunfou uma vez, em 1960.

Os três primeiros classificados de cada grupo avançam para os quartos de final, em Barcelona, enquanto os dois últimos disputam as duas últimas vagas num 'play-off', com