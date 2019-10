Em Tóquio, apesar de uma primeira parte equilibrada, com os sul-africanos a terem uma vantagem de dois pontos, fruto de um ensaio de Mapimpi, aos cinco minutos, os nipónicos responderam com uma penalidade da Tamura, aos 21, mas o segundo tempo acentuou as diferenças.

Três pontapés de penalidade (nove pontos), mais dois ensaios (dez) e uma conversão (dois) colocaram o resultado em 26-3 para a África do Sul, que se juntou nas meias-finais ao País de Gales — hoje venceu a França (20-19) -, à Nova Zelândia e a Inglaterra.

Nas ‘meias’, em jogo agendado para 27 de outubro, os ‘springbooks’ vão defrontar o País de Gales, um dia depois de os ‘All Blacks’ (Nova Zelândia), campeões em 1987, 2011 e 2015, defrontaram a Inglaterra, campeã em 2003.

Do quarteto semifinalista apenas o País de Gales nunca foi campeão ou esteve numa final, tendo os galeses como melhor resultado o terceiro lugar de 1987, embora também tenham sido semifinalistas, e quartos, em 2011.

Hoje, em Tóquio, Mapimpi esteve em evidência com dois ensaios, aos 05 e 71 minutos, num embate em que Handré Pollard chegou aos 11 pontos, com três penalidades e uma conversão, enquanto de Klerk somou os restantes cinco pontos, num ensaio.