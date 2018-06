Os adeptos portugueses fizeram hoje a festa nas bancadas do Luzhniki, em Moscovo, onde, mesmo em clara minoria, conseguiram fazer-se ouvir entre a predominante mancha marroquina, em jogo do Grupo B do Mundial de futebol.

O golo de Cristiano Ronaldo, logo aos quatro minutos, deu um ânimo suplementar aos cerca de 1.500 adeptos lusos, que, mesmo muito dispersos pelo estádio, conseguiram a partir daí, ser bem mais audíveis no apoio à equipa das ‘quinas’.

Ainda antes do jogo, a festa foi sobretudo marroquina, com os seus adeptos a ocuparem um lugar de destaque num dos topos do recinto, e a revelarem-se bem ruidosos, ‘abafando' os cânticos dos apoiantes portugueses.

No entanto, o tento de Ronaldo viria a mudar o estado de espíritos dos adeptos de ambas as formações, com os portugueses a ‘agigantarem-se' e a fazerem sobressair, com mais intensidade, o orgulho nacional, enquanto os apoiantes da formação africana ficaram bem mais expectantes.

Curiosamente, a ajudar a dar voz aos adeptos lusos, estiveram muitos brasileiros, com as camisolas amarelas a juntarem-se ao vermelho e verde português, com músicas alusivas aos dois países, além de muitos asiáticos, e também dos russos, trajados com as cores portuguesas.

No segundo tempo, com a reação da equipa de Marrocos, os adeptos africanos voltaram a fazer-se valer da sua maioria nas bancadas para serem mais ruidosos, mas, ainda assim, sem conseguirem silenciar os incansáveis grupos de portugueses.

A retribuição veio no final da partida, quando já com a vitória assegurada, a comitiva foi agradecer o apoio junto à bancada, ao som da música dos Xutos e Pontapés ‘A Casinha', que passava na instalação sonora do recinto.

Saudação calorosa tiveram também os jogadores marroquinos, que apesar da derrota e do adeus ao Mundial, logo ao segundo jogo, foram também confortados pelos seus adeptos, que não arredaram pé até a equipa recolher aos balneários.

A seleção portuguesa venceu hoje a congénere de Marrocos por 1-0, com o golo de Cristiano Ronaldo, aos quatro minutos, em encontro da segunda jornada do Grupo B do Mundial de futebol de 2018, disputado no Estádio Luzhniki, em Moscovo, na Rússia.