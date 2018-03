O jogo particular entre Portugal e Tunísia, de preparação para o Mundial2018 e marcado para 28 de maio, vai ser realizado no Estádio Municipal de Braga, revelou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Portugal regressa a Braga depois de ali ter vencido a Dinamarca por 1-0, em outubro de 2015, no último jogo da fase de qualificação para o Euro2016.

No período de preparação para o Mundial, que se realiza na Rússia entre 14 de julho e 15 de julho, Portugal enfrenta o Egito, em 23 de março, em Zurique, e a Holanda, três dias depois, em Genebra.

Depois do encontro com a Tunísia, a seleção campeã europeia joga na Bélgica, em 02 de junho, e defronta a Argélia, no dia 7 de junho, ambos em local ainda a designar.

Portugal integra o Grupo B, juntamente com Espanha, Marrocos e Irão, e inicia a competição no dia 15 de junho, diante dos espanhóis

“Foi em Braga que a seleção carimbou o passaporte para o Euro2016, que viria a conquistar, e queremos que também seja em Braga que embale para um grande campeonato do mundo”, afirmou o presidente do Sporting de Braga, António Salvador, citado pelo sítio oficial da FPF na Internet.

Já o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, expressou “grande satisfação” por receber a seleção, considerando que “esta decisão faz todo o sentido sabendo especialmente que Braga é a cidade Capital Europeia do Desporto”.

“Temos uma política de descentralização dos jogos da seleção e pareceu-nos que faria todo o sentido regressar a Braga, que é atualmente a Capital Europeia do Desporto, tem um magnífico estádio e recebe sempre calorosamente a nossa seleção”, comentou o presidente da FPF, Fernando Gomes.