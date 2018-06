Cristiano Ronaldo marcou hoje dois golos na primeira parte do encontro com a Espanha, na estreia lusa no Mundial de futebol de 2018, em Sochi, e isolou-se no segundo lugar do ‘ranking’ dos marcadores lusos, ultrapassando Pauleta.

EPA/MOHAMED MESSARA epa06811261

Quarto jogador da história dos Mundiais a marcar em quatro edições, depois do brasileiro Pelé e dos alemães Uwe Seeler e Miroslav Klose, Ronaldo já conseguiu marcar mais golos em meio jogo do Mundial2018 do que nas edições de 2006, 2010 e 2014, em que só faturou uma vez. Face aos espanhóis, o capitão luso inaugurou o marcador aos quatro minutos, de grande penalidade, que ele próprio conquistou, e apontou o 2-1 aos 44, com a ajuda de um ‘frango’ de De Gea, depois de Diego Costa empatar, aos 24. Ronaldo tinha marcado um tento no 2-0 ao Irão, de grande penalidade, como hoje, na Alemanha, em 2006, outro no 7-0 à Coreia do Norte, na África do Sul, em 2010, e um terceiro no 2-1 ao Gana, no Brasil, em 2014. Como havia apontado o último tento luso na prova ‘canarinha’, o jogador do Real Madrid marcou o terceiro golo consecutivo de Portugal em Mundiais. Por seu lado, Pauleta apontou três golos em 2002, ao conseguir um ‘hat-trick’ à Polónia, que Portugal goleou por 4-0, e um em 2006, no jogo inaugural, frente a Angola, num embate que a formação das ‘quinas’ ganhou por 1-0. O capitão luso, que hoje também deixou para trás José Augusto, José Torres, dois jogadores que acabaram a edição de 1966 com três golos, tem agora na sua frente apenas o ‘rei’ Eusébio da Silva Ferreira, autor de nove. Eusébio apenas esteve numa fase final, mas aproveitou-a da melhor maneira, ao acabá-la como melhor marcador: marcou um à Bulgária, dois ao Brasil, quatro à Coreia do Norte, um à Inglaterra e outro à União Soviética.