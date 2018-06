Cristiano Ronaldo apontou hoje o quinto golo consecutivo de Portugal em Mundiais, ao inaugurar o marcador face a Marrocos, depois de ter faturado ao Gana, em 2014, e de um ‘hat-trick’ à Espanha, na estreia no Mundial2018.

Na sequência de um canto, aos quatro minutos, Ronaldo respondeu da melhor forma, de cabeça, a um cruzamento de João Moutinho, passando a contar quatro golos na Rússia, contra os três apontados nos 13 jogos, entre 2006 e 2014.

O capitão luso, que se voltou a isolar na liderança dos marcadores da edição de 2018, com mais um tento do que o anfitrião Denis Cheryshev, passou a contar sete em Mundiais, ficando a apenas dois do ‘rei’ Eusébio.

Na estreia, na sexta-feira, em Sochi, Cristiano Ronaldo tinha marcado por três vezes à Espanha, também aos quatro minutos, de grande penalidade, aos 44, com a ajuda de um ‘frango’ de De Gea, e aos 88, para selar o 3-3 final, na marcação perfeita de um livre direto.

Antes de chegar a solo russo, o jogador do Real Madrid só somava três golos em campeonatos do Mundo: um em 2006, ao Irão (2-0, de penálti, um à Coreia do Norte (7-0), em 2010, e outro ao Gana (2-1), em 2014.

Com sete golos, Ronaldo colocou-se, para já, no 30.º lugar dos melhores marcadores de sempre em Mundiais, igualando, entre outros, o brasileiro Careca ou o holandês Rep. Está a um, entre outros, do argentino Diego Armando Maradona.

No que respeita ao total na seleção ‘AA’, Cristiano Ronaldo soma agora 85 golos - em 152 jogos -, passando a ser, isolado, o melhor de seleções europeias, com mais um do que o húngaro Ferenc Puskas, que tinha igualado face à Espanha.