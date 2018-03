“Compete aos russos assegurar as condições de segurança dos adeptos ingleses que se deslocarão à Rússia. É a sua obrigação, de acordo com aquilo que foi estabelecido com a FIFA”, afirmou Boris Johnson, perante uma comissão parlamentar.

“Todos os adeptos estarão seguros. Estão a ser tomadas todas as medidas para que isso aconteça”, disse Alexander Yakovenko numa entrevista coletiva em Londres, no meio de uma crise diplomática entre os dois países.

O chefe da diplomacia britânica tinha advertido que a participação inglesa no Mundial2018 poderá “não ser normal”, mas excluiu, para já, a possibilidade de desencorajar os adeptos a deslocarem-se à Rússia, onde será disputada a fase final do torneio.

“O desafio que endereço às autoridades russas é o de demonstrar que os 24.000 candidatos britânicos á compra de bilhetes para o Mundial serão bem tratados e estarão em segurança”, disse Boris Johnson, que responsabilizou a Rússia pelo envenenamento em solo britânico do agente duplo russo Serguei Skripal e da filha, Yulia.

O Governo liderado por Theresa May já tinha alertado para a possibilidade de recrudescimento de “sentimentos antibritânicos” na Rússia, na sequência das sanções impostas a Moscovo, entre as quais a expulsão de 23 diplomatas russos.

A Inglaterra, única equipa do Reino Unido apurada para a fase final do Mundial2018, está integrada no grupo G, em conjunto com o Panamá, a Tunísia e a Bélgica.