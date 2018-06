A França e a Dinamarca, no Grupo C, e a Croácia, que defronta a Argentina, no D, podem garantir hoje um lugar nos oitavos de final do Mundial de futebol de 2018, juntando-se a Rússia e Uruguai.

Os gauleses, que ganharam à Austrália por 2-1, defrontam o Peru, enquanto os nórdicos, vencedores face aos sul-americanos por 1-0, medem forças com o conjunto da Oceânia. Vencendo de novo, estão na fase a eliminar. Por seu lado, os croatas também entraram com um triunfo, por 2-0, perante a Nigéria, pelo que podem igualmente garantir antecipadamente a qualificação, num embate marcado para as 21:00 locais (19:00 em Lisboa), em Nijni Novgorod. Embora chegue moralizada, a Croácia terá pela frente, em termos teóricos, a missão mais complicada, frente a uma Argentina algo ‘traumatizada’, apesar de não ter perdido o seu compromisso com a Islândia (1-1). Os ‘albi-celestes’ estiveram a vencer os nórdicos, com um golo relativamente prematuro de Sergio ‘Kun’ Agüero, mas a vantagem durou pouco e, na segunda parte, Lionel Messi, muito desinspirado, até uma grande penalidade falhou. Ao empatarem, os argentinos ficaram numa situação delicada, tendo já um segundo jogo decisivo, pois, perdendo, ficarão dependentes de outros, num Grupo B cuja segunda ronda só fecha na sexta-feira, com o Nigéria-Islândia. Quanto ao Grupo C, a segunda jornada começa e acaba hoje, com a Dinamarca a defrontar a Austrália em Samara, pelas 16:00 locais (13:00 em Lisboa), e a França e o Peru a medirem forças em Ecaterimburgo, às 20:00 locais (16:00 em Lisboa). Os dois conjuntos europeus estiveram muito longe de convencer na primeira ronda, mas, agora, surgem com o ‘conforto’ dos três pontos e são fortes candidatos a prematuro apuramento, sendo que não ficarão ‘mal servidos’ com a igualdade. À entrada para o oitavo dia do Mundial2018, Uruguai e Rússia, com duas vitórias em outros tantos jogos no Grupo A, são as equipas que já garantiram o apuramento para a fase seguinte. Se Portugal passar, defrontará uma delas nos ‘oitavos’.