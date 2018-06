A seleção portuguesa de futebol prossegue hoje a preparação para o encontro de segunda-feira com o Irão, decisivo no apuramento para os oitavos de final do Mundial2018, que decorre na Rússia.

Em Kratovo, 50 quilómetros a sudeste de Moscovo, Fernando Santos já deve todo o grupo disponível, uma vez que na quinta-feira apenas contou com os 12 não titulares no triunfo sobre Marrocos (1-0). Os integrantes do ‘onze’ da formação das ‘quinas’ limitaram-se a trabalho de recuperação, mas hoje deverão evoluir em pleno na sessão agendada para as 10:30, meia hora depois de um jogador falar aos jornalistas. Portugal e Espanha partilham a liderança do grupo B, com quatro pontos, seguidos do Irão, com três, enquanto Marrocos ainda não pontuou e está afastado da próxima fase A seleção portuguesa e o Irão defrontam-se na segunda-feira em Saransk, às 21:00 (19:00 em Portugal continental).