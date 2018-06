A seleção portuguesa de futebol efetua hoje em Kratovo o último treino antes do confronto de sábado, com o Uruguai, dos oitavos de final do Mundial de futebol de 2018, que decorre na Rússia.

O selecionador luso, Fernando Santos, espera poder contar com William Carvalho na sessão agendada para as 10:30 (08:30 em Lisboa), depois de o médio ter falhado o treino de quarta-feira, devido a dores musculares. O treino realiza-se no centro de estágio do FC Saturn, em Kratovo, 50 quilómetros a sudeste de Moscov, e só após o almoço o grupo segue viagem para Sochi, cidade nas margens do mar Negro, quase 1.400 km a sul da capital, onde Portugal enfrenta a equipa ‘celeste’. Pelas 20:00 (18:00), Fernando Santos e um jogador farão a antevisão do encontro em conferência de imprensa no Estádio Ficht, palco do encontro de sábado.